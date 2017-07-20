На Філіппінах стався землетрус

14:30, 20 липня 2017
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У четвер, 20 липня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,8.

На Філіппінах стався землетрус / lonelyplanet.com
На Філіппінах стався землетрус / lonelyplanet.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Японії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 177 км на південний схід від провінції Сарангані на острові Мінданао. Осередок землетрусу залягав на глибині 89,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 20 липня, біля берегів префектури Фукусіма в регіоні Тохоку на японському острові Хонсю стався землетрус магнітудою 5,6.

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