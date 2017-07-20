У В'єтнамі вісім осіб загинули в результаті тайфуну "Талас"

Жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

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"Талас" став другим тропічним циклоном, з якими зіткнулася країна за нинішній рік, передає Xinhua.

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Тайфун також зруйнував 175 будинків, зірвав дахи з майже 6,2 тис. будинків. У результаті удару стихії затонули 57 риболовецьких суден і човнів, пошкоджені дороги та мости.

У В'єтнамі за перше півріччя в результаті стихійного лиха загинули або зникли безвісти 27 людей, ще 30 постраждали, були пошкоджені 5,9 тис. будинків і затоплені 11,4 тис. гектарів посівів. Матеріальний збиток перевищив 19,2 млн доларів.

Нагадаємо, 23 людини загинули, майже 20 тисяч людей постраждали в результаті повені в Нігері.