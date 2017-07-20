Спека не спадає: завтра синоптики обіцяють до +34° (відеопрогноз)

16:30, 20 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 липня в Україні практично без опадів, на заході до +34°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН
В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +33°.

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень до +34°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +32°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 21 липня — Прокопа. Якщо чорниця в лісі стигла, буде багатий урожай.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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