Спека не спадає: завтра синоптики обіцяють до +34° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 липня в Україні практично без опадів, на заході до +34°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +33°.

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень до +34°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +32°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 21 липня — Прокопа. Якщо чорниця в лісі стигла, буде багатий урожай.

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