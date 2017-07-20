У Києві завтра до +32°, без опадів

17:00, 20 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 липня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +29°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу

Сонце в столиці зійде у 05:09, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Україні практично без опадів, на заході до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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