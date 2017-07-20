Синоптик розповіла, коли Україну відпустить 35-градусна спека

18:54, 20 липня 2017
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Ще два дні в Україні протримається спека, яка спаде у неділю.

Спека в Україні ослабне вже в неділю / фото УНІАН
Спека в Україні ослабне вже в неділю / фото УНІАН

В Україні у п'ятницю, 21 липня, очікується спекотна погода. Висока температура повітря завтра охопить більшість областей України, протягом дня розкочегарить до +28+33°, на півдні місцями до +35°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

У Києві є ймовірність дощу з грозою, щоправда, більше у нічні години, а вдень у п'ятницю переважатиме сонце. Температура повітря впродовж дня 21 липня у столиці коливатиметься у межах +30+32°.

"Спека протриває і завтра, і в суботу, а в неділю на заході та півночі України температура повітря спаде до +25+28°", - прогнозує синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, за довгостроковими прогнозами на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33º. Проте у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°. 

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