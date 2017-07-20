Синоптик розповіла, коли Україну відпустить 35-градусна спека
Ще два дні в Україні протримається спека, яка спаде у неділю.
В Україні у п'ятницю, 21 липня, очікується спекотна погода. Висока температура повітря завтра охопить більшість областей України, протягом дня розкочегарить до +28+33°, на півдні місцями до +35°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)
У Києві є ймовірність дощу з грозою, щоправда, більше у нічні години, а вдень у п'ятницю переважатиме сонце. Температура повітря впродовж дня 21 липня у столиці коливатиметься у межах +30+32°.
"Спека протриває і завтра, і в суботу, а в неділю на заході та півночі України температура повітря спаде до +25+28°", - прогнозує синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, за довгостроковими прогнозами на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33º. Проте у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°