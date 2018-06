Біля курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7

На південному заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Поштовхи відчувалися у турецьких містах Бодрум і Мармаріс, повідомляє Reuters.

Землетрус стався о 01:31 за місцевим часом. Як повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 12 км на південь від популярного курорту Бодрум, а також у 90 км від грецького острова Родос. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

За даними The Daily Mail, пошкодженими виявилися будівлі деяких прибережних готелів в цих містах.

У Бодрумі на деяких старих будівлях виникли тріщини, сталося відключення електрики в деяких районах міста, люди в багатьох містах і населених пунктах вибігли на вулицю.

На фотографіях і відеозаписах очевидців з Бодрума видно підтоплені будівлі.

BREAKING UPDATE | Earthquake hits Turkey's #Bodrum where a tsunami occured. No official statement yet made pic.twitter.com/12FFNoFqvw

Губернатор провінції Мугла, в яку входить місто, повідомив, що в результаті цунамі кілька людей отримали невеликі поранення, однак загиблих немає.

#BREAKING: Governor of Mugla, Turkey says there is no major damage but small number of people w/ minor injuries from tsunami -@Breaking9news pic.twitter.com/HR8WY5C4Y6