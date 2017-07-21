Біля курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7
У морі неподалік від курортних міст Туреччини стався сильний землетрус, що викликав невелике цунамі.
На південному заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Поштовхи відчувалися у турецьких містах Бодрум і Мармаріс, повідомляє Reuters.
Землетрус стався о 01:31 за місцевим часом. Як повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 12 км на південь від популярного курорту Бодрум, а також у 90 км від грецького острова Родос. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
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За даними The Daily Mail, пошкодженими виявилися будівлі деяких прибережних готелів в цих містах.
У Бодрумі на деяких старих будівлях виникли тріщини, сталося відключення електрики в деяких районах міста, люди в багатьох містах і населених пунктах вибігли на вулицю.
На фотографіях і відеозаписах очевидців з Бодрума видно підтоплені будівлі.
BREAKING UPDATE |— Vocal Europe (@thevocaleurope) July 20, 2017
Earthquake hits Turkey's #Bodrum where a tsunami occured. No official statement yet made pic.twitter.com/12FFNoFqvw
Губернатор провінції Мугла, в яку входить місто, повідомив, що в результаті цунамі кілька людей отримали невеликі поранення, однак загиблих немає.
#BREAKING: Governor of Mugla, Turkey says there is no major damage but small number of people w/ minor injuries from tsunami -@Breaking9news pic.twitter.com/HR8WY5C4Y6— Ana Demendoza (@AnaDemendoza_) July 20, 2017
Як відзначає Reuters, в результаті землетрусу на курортному грецькому острові Кос, який знаходиться неподалік від турецького узбережжя, загинули дві людини, ще кілька постраждали.
За даними влади турецької провінції Мугла, в якій знаходяться як Мармаріс, так і Бодрум, ніяких серйозних руйнувань в результаті зафіксовано не було. Мер Бодрума Мехмед Кочадон повідомив, що в деяких старих будівлях виникли тріщини.
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