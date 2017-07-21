Біля курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7

03:22, 21 липня 2017
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У морі неподалік від курортних міст Туреччини стався сильний землетрус, що викликав невелике цунамі.

У Туреччині стався землетрус / фото twitter.com/AnaDemendoza_
У Туреччині стався землетрус / фото twitter.com/AnaDemendoza_

На південному заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Поштовхи відчувалися у турецьких містах Бодрум і Мармаріс, повідомляє Reuters.

Землетрус стався о 01:31 за місцевим часом. Як повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 12 км на південь від популярного курорту Бодрум, а також у 90 км від грецького острова Родос. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

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За даними The Daily Mail, пошкодженими виявилися будівлі деяких прибережних готелів в цих містах.

У Бодрумі на деяких старих будівлях виникли тріщини, сталося відключення електрики в деяких районах міста, люди в багатьох містах і населених пунктах вибігли на вулицю.

Деякі готелі трохи підтопило / фото twitter.com/SierraMaestraaa
Деякі готелі трохи підтопило / фото twitter.com/SierraMaestraaa

На фотографіях і відеозаписах очевидців з Бодрума видно підтоплені будівлі.

Губернатор провінції Мугла, в яку входить місто, повідомив, що в результаті цунамі кілька людей отримали невеликі поранення, однак загиблих немає.

Як відзначає Reuters, в результаті землетрусу на курортному грецькому острові Кос, який знаходиться неподалік від турецького узбережжя, загинули дві людини, ще кілька постраждали.

За даними влади турецької провінції Мугла, в якій знаходяться як Мармаріс, так і Бодрум, ніяких серйозних руйнувань в результаті зафіксовано не було. Мер Бодрума Мехмед Кочадон повідомив, що в деяких старих будівлях виникли тріщини.

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