Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

08:00, 21 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +34°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень до +33°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +32°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 21 липня / УНІАН
Прогноз на 21 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 липня — Прокопа. Якщо чорниця в лісі стигла, буде багатий урожай.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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