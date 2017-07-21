У Києві сьогодні без опадів, вдень до +32°

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +34°.

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