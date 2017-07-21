У Києві сьогодні без опадів, вдень до +32°

08:30, 21 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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