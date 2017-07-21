У результаті землетрусу в Греції загинули двоє людей (фоторепортаж)

09:04, 21 липня 2017
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Жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Землетрус магнітудою 6,7 стався в Егейському морі і відчівався у Греції і Туреччині, передає Reuters.

На Філіппінах стався землетрус

За даними грецької влади, на острові Кос не менше двох людей загинули, більше 100 отримали поранення. Берегова охорона повідомила, що значний збиток був нанесений порту острова.

У той же час у турецькому місті Бодрум госпіталізували близько 70 осіб, які отримали поранення під час землетрусу.

Нагадаємо, у морі недалеко від курортних міст Туреччини стався сильний землетрус, який викликав невелике цунамі.

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