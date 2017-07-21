У результаті землетрусу в Греції загинули двоє людей (фоторепортаж)

Жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.

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Землетрус магнітудою 6,7 стався в Егейському морі і відчівався у Греції і Туреччині, передає Reuters.

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За даними грецької влади, на острові Кос не менше двох людей загинули, більше 100 отримали поранення. Берегова охорона повідомила, що значний збиток був нанесений порту острова.

У той же час у турецькому місті Бодрум госпіталізували близько 70 осіб, які отримали поранення під час землетрусу.

Нагадаємо, у морі недалеко від курортних міст Туреччини стався сильний землетрус, який викликав невелике цунамі.