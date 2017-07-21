У Мексиці шестеро осіб загинули через спеку

10:03, 21 липня 2017
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Не менше шести людей загинули у мексиканському штаті Сонора через спеку.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Останніми жертвами стали дві людини, які загинули протягом тижня з 9 по 15 липня, передає "РИА Новости" з посиланням на міністерство охорони здоров'я штату.

Двоє людей стали жертвами лісових пожеж в Італії

Причиною загибелі людей став тепловий удар і зневоднення організму. Раніше померли ще чотири людини. Крім того, близько 25 пацієнтів, які постраждали від спеки, знаходяться в лікарнях.

У Сонорі температура перевищує 40 градусів у тіні, часом досягаючи 50 градусів за Цельсієм. Ситуація ускладнюється дуже високим рівнем вологості.

Нагадаємо, минулого тижня в Японії через спеку загинули шість осіб.

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