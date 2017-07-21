Миколаївська область страждає від природних пожеж
У 15 районах Миколаївської області горять природні пожежі.
Протягом 20 липня ситуація з пожежами на відкритій території залишалася напруженою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Так, горіння сухої трави, стерні та сміття були зареєстровані в усіх районах Миколаєва та 15 районах області. Також виникли загоряння листвяного лісу та листвяної підстилки у Очаківському та Березнегуватському лісових господарствах.
Нерідко вогонь розповсюджувався у безпосередній близькості до приватних домоволодінь. Рятувальники реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння пожеж.
Нагадаємо, на території Ямало-Ненецького автономного округу (РФ) діють чотири природні пожежі площею близько 100 гектарів.
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