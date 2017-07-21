Миколаївська область страждає від природних пожеж

10:57, 21 липня 2017
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У 15 районах Миколаївської області горять природні пожежі.

На Миколаївщині зберігається складна ситуація з пожежами / ДСНС
На Миколаївщині зберігається складна ситуація з пожежами / ДСНС

Протягом 20 липня ситуація з пожежами на відкритій території залишалася напруженою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, горіння сухої трави, стерні та сміття були зареєстровані в усіх районах Миколаєва та 15 районах області. Також виникли загоряння листвяного лісу та листвяної підстилки у Очаківському та Березнегуватському лісових господарствах.

Нерідко вогонь розповсюджувався у безпосередній близькості до приватних домоволодінь. Рятувальники реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння пожеж.

Нагадаємо, на території Ямало-Ненецького автономного округу (РФ) діють чотири природні пожежі площею близько 100 гектарів.

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