Погода на вихідні: в Україні очікуються грози і спека до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

В Україні на вихідних буде спекотно / ozb.co.kr

У столиці в суботу гроза, температура повітря вночі +18°, вдень +30°. У неділю без опадів, +18°...+28°.

У Львові завтра дощ, вночі - +15°, вдень +27°. У неділю гроза, +16°...+28°.

Читайте також Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +27°, дощ з грозою. У неділю вночі +15°, вдень +26° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +18°...+29°. У неділю до +26°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю +20°...+35°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+29°, гроза.

Прогноз на 22 липня / УНІАН

Прогноз на 23 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +21°, вдень +34°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +20°...+35°.

У Сімферополі завтра ясно, +17°...+33°. У неділю +19°...+34°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +34°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю температура до +34°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю +19°...+33°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю гроза, вночі +10°, удень +24°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +28°. У неділю гроза, вночі +15°, вдень до +27°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура вдень +29°, гроза.

У Сваляві завтра без опадів, +27°, у неділю дощ, температура повітря +14° ...+29°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +19°, вдень до +32°. У неділю без опадів, +33°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +20° ...+30°. У неділю до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.