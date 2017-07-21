Погода на вихідні: в Україні очікуються грози і спека до +35° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
У столиці в суботу гроза, температура повітря вночі +18°, вдень +30°. У неділю без опадів, +18°...+28°.
У Львові завтра дощ, вночі - +15°, вдень +27°. У неділю гроза, +16°...+28°.
Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +27°, дощ з грозою. У неділю вночі +15°, вдень +26° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +18°...+29°. У неділю до +26°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю +20°...+35°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+29°, гроза.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +21°, вдень +34°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +20°...+35°.
У Сімферополі завтра ясно, +17°...+33°. У неділю +19°...+34°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +34°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю температура до +34°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю +19°...+33°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю гроза, вночі +10°, удень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +28°. У неділю гроза, вночі +15°, вдень до +27°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура вдень +29°, гроза.
У Сваляві завтра без опадів, +27°, у неділю дощ, температура повітря +14° ...+29°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +19°, вдень до +32°. У неділю без опадів, +33°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +20° ...+30°. У неділю до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°