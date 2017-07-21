У пятнциу, 21 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на південний захід від міста Банда-Ачех на острові Суматра. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.