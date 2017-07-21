Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку в Україні

14:23, 21 липня 2017
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Протягом 22-24 липня у більшості регіонів України очікується пожежна небезпека.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС
Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланям на Український гідрометцентр.

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Так, 22-24 липня у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, більшості районів Дніпропетровської, Вінницької областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України, крім більшості західних областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна пожежна небезпека.

22-24 липня у Києві та Київській області, крім східних районів та району м. Чорнобиль, зберігатиметься висока пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у 15 районах Миколаївської області горять природні пожежі.

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