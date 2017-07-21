В Україні оголосили штормове попередження на 22 липня

15:16, 21 липня 2017
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Завтра, 22 липня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

В Україні очікуються грози / УНІАН
В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

У суботу, 22 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, а вдень і у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вночі у Львівській, Волинській, Рівненській, вдень у Чернігівській та Сумській областях сильний дощ.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

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