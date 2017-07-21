Північний схід Китаю постраждав від зливових дощів
У результаті повені в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю загинула одна людина.
З 19 по 20 липня багато районів Хейлунцзяна накрили зливові дощі, що стало причиною повені в лісовому районі Вейхе і деяких селах, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
У Нігері жертвами повені стали 23 людини
У зоні лиха затоплена велика площа сільгоспугідь, пошкоджено автодороги та об'єкти зв'язку.
Жертвою стихії став літній чоловік, який втопився після падіння у воду.
Наголошується, що зараз в районах лиха тривають пошуково-рятувальні роботи. Число загиблих і поранених в результаті водної стихії уточнюється.
Нагадаємо, жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 81 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин