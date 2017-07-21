Північний схід Китаю постраждав від зливових дощів

16:20, 21 липня 2017
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У результаті повені в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю загинула одна людина.

Північний схід Китаю постраждав від повені / Xinhua
Північний схід Китаю постраждав від повені / Xinhua

З 19 по 20 липня багато районів Хейлунцзяна накрили зливові дощі, що стало причиною повені в лісовому районі Вейхе і деяких селах, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

У Нігері жертвами повені стали 23 людини

У зоні лиха затоплена велика площа сільгоспугідь, пошкоджено автодороги та об'єкти зв'язку.

Жертвою стихії став літній чоловік, який втопився після падіння у воду.

Наголошується, що зараз в районах лиха тривають пошуково-рятувальні роботи. Число загиблих і поранених в результаті водної стихії уточнюється.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

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