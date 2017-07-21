Завтра у Києві очікується гроза, місцями шквали

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У Києві 22 липня очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза / фото Олексій Лимаренко

22 липня в столиці очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Окрім того, як прогнозують синоптики, 22 липня очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 17-19 °С, вдень – 28-30 °С.

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Як нагадали в Київській міській державній адміністрації, в разі посилення вітру потрібно усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.