Москву знову накрила злива й град (фото, відео)
У центрі Москви через зливи знову затопило вулиці.
Вдень 21 липня у Москві пройшов сильний дощ з градом. МНС попередило про погіршення погоди незадовго до початку грози, передає "Медуза".
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Очевидці викладають фотографії та відео, на яких видно, що град був розміром з кісточку від черешні. У центрі міста через дощ знову затопило вулиці, а метро перевели на посилений режим роботи.
У Москві зараз літо таке #москва pic.twitter.com/mubogPwBDi— Олексій Кириленко (@Kirilenko_a) July 21, 2017
Липень 2017 року. У Москві йде град. pic.twitter.com/TzNSVyaTOR— Svetlana Laguna (@SvetlanaLaguna) July 21, 2017
і про погоду в москві зараз pic.twitter.com/UToKizgkaQ— +18 Oleg (@OGRETS) July 21, 2017
#дощ #град на весь #Арбат pic.twitter.com/gUCbGbuwBD— Сергій Чернявський (@sercherjr) July 21, 2017
Ебать бити #ГРАД pic.twitter.com/uM6l7nd6fG— Дмитро Зеленов (@ZelenovZ) July 21, 2017
Ховайтеся. На Рубльовці град pic.twitter.com/evjoTn9wJc— Андрій (@andrey039900) July 21, 2017
Як повідомляла Погода УНІАН, 29 травня, у Москві і Підмосков'ї вирував потужний і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років.
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