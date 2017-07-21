Москву знову накрила злива й град (фото, відео)

18:29, 21 липня 2017
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У центрі Москви через зливи знову затопило вулиці.

У Москві знову вирує негода / фото instagram.com/meduzapro
У Москві знову вирує негода / фото instagram.com/meduzapro

Вдень 21 липня у Москві пройшов сильний дощ з градом. МНС попередило про погіршення погоди незадовго до початку грози, передає "Медуза".

Жертвами урагану в Москві вже стали три людини - ЗМІ

Очевидці викладають фотографії та відео, на яких видно, що град був розміром з кісточку від черешні. У центрі міста через дощ знову затопило вулиці, а метро перевели на посилений режим роботи.

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 травня, у Москві і Підмосков'ї вирував потужний і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років.

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