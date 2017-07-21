Москву знову накрила злива й град (фото, відео)

У центрі Москви через зливи знову затопило вулиці.

У Москві знову вирує негода / фото instagram.com/meduzapro

Вдень 21 липня у Москві пройшов сильний дощ з градом. МНС попередило про погіршення погоди незадовго до початку грози, передає "Медуза".

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Очевидці викладають фотографії та відео, на яких видно, що град був розміром з кісточку від черешні. У центрі міста через дощ знову затопило вулиці, а метро перевели на посилений режим роботи.

Липень 2017 року. У Москві йде град. pic.twitter.com/TzNSVyaTOR — Svetlana Laguna (@SvetlanaLaguna) July 21, 2017

і про погоду в москві зараз pic.twitter.com/UToKizgkaQ — +18 Oleg (@OGRETS) July 21, 2017

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 травня, у Москві і Підмосков'ї вирував потужний і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років.