Два міста на заході України накрила потужна злива (фоторепортаж, відео)

Користувачі соцмереж показали наслідки атаки стихії у Львові та Луцьку.

Негода у Львові / фото 24tv.ua

Повалені дерева, підтоплені вулиці та потрощені машини – на західній Україні пройшла чергова гроза. Зокрема, негода наробила лиха у Львові та Луцьку, передає 24 канал.

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Так, у Львові відбувся справжній деревопад. Два дерева впали у самому центрі міста, на проспекті Свободи. Одне з них впало на два автомобілі й перегородило дорогу, інше – на тротуар.

фото 24tv.ua

фото 24tv.ua

Ще одне дерево впало на вулиці Пасічній і теж пошкодило машину. А на вулиці Медової Печери вітер зірвав дах одного з будинків. Серед людей ніхто не постраждав.

А от у Луцьку до сильної грози додався ще й град. Негода теж повалила дерева і підтопила вулиці.

Як повідомляла Погода УНІАН, 12 липня негода на Рівненщині тривала кілька годин, а центр Рівного взагалі перетворився на маленьку Венецію.