Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні до 24 липня

17:30, 22 липня 2017
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ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

/ скриншот видео
На території України висока пожежна небезпека / скриншот видео

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні до 24 липня.

За даними гідрометцентру, 22-24 липня у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, більшості районів Дніпропетровської, Вінницької областей переважатиме надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

На решті території України, крім більшості західних областей, висока (4-го класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

22-24 липня у Київській області, крім східних районів та району Чорнобиля, висока (4-го класу) пожежна небезпека.

22-24 липня у столиці висока пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, в Україні цього року майже втричі, порівняно з минулими роками, збільшилась кількість пожеж на відкритих територіях.

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