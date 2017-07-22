Українців у неділю очікують грози з градом та шквали

19:41, 22 липня 2017
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Негода накриє західні та східні області. В центральній Україні зберігається висока пожежна небезпека.

Фото УНІАН
Гроза навідається у західні області \ Фото УНІАН

У неділю, 23 липня у центральних та південних, вдень - у західних та східних областях місцями грози. Про це у суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Два міста на заході України накрила потужна злива (фоторепортаж, відео)В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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