Українців у неділю очікують грози з градом та шквали

Негода накриє західні та східні області. В центральній Україні зберігається висока пожежна небезпека.

Гроза навідається у західні області \ Фото УНІАН

У неділю, 23 липня у центральних та південних, вдень - у західних та східних областях місцями грози. Про це у суботу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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22-24 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, більшості районів Дніпропетровської та Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.