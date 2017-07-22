Суворе літо: у Санкт-Петербурзі випав липневий сніг (відео)

У декількох районах міста град був розміром з черешню. Після того як град розтанув, підтопило кілька вулиць.

Користувачі охоче діляться знімками у соцмережах \ фото соцмереж

У Санкт-Петербурзі сьогодні вдень пройшов сильний град. Через це у деяких районах міста утворилися замети, про це городяни пишуть у соціальних мережах, передає tvrain.ru. У групі «ДТП і НП. Санкт-Петербург» в соцмережі користувачі повідомляють, що град був розміром з велику черешню.

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Сильний град випав у декількох районах міста \ фото соцмереж

Град був розміром з черешню \ фото соцмереж

За їх словами, кучугури снігу випали в Московському і Адміралтейському районах міста. Після того, як замети розтанули, деякі райони міста підтопило.