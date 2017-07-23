Україну відпустить спека й накриють грози, град та шквали (карти)
Українцям на неділю обіцяють грози, град та шквали.
У неділю, 23 липня, вночі у центральних та південних, вдень у західних та східних областях місцями очікуються грози. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Два міста на заході України накрила потужна злива (фоторепортаж, відео)
Синоптики попереджають, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.
У свою чергу, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 23 липня опади очікуються на заході та сході, крім того, спаде спека. "Завтра грози дійдуть до сходу і там трохи залишаться, а на захід прийдуть нові грозові дощі", - обіцяє вона.
"У неділю на заході та півночі спеку попустить до +24+27 градусів. Решта території України ще попече сонцем та температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у повідомленні синоптика.
Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
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