Україну відпустить спека й накриють грози, град та шквали (карти)

Українцям на неділю обіцяють грози, град та шквали.

Спека в Україні ослабне / фото УНІАН

У неділю, 23 липня, вночі у центральних та південних, вдень у західних та східних областях місцями очікуються грози. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

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Синоптики попереджають, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.

фото meteo.gov.ua

фото meteo.gov.ua

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 23 липня опади очікуються на заході та сході, крім того, спаде спека. "Завтра грози дійдуть до сходу і там трохи залишаться, а на захід прийдуть нові грозові дощі", - обіцяє вона.

facebook.com/tala.didenko

"У неділю на заході та півночі спеку попустить до +24+27 градусів. Решта території України ще попече сонцем та температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у повідомленні синоптика.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.