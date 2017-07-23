Україну відпустить спека й накриють грози, град та шквали (карти)

08:27, 23 липня 2017
4268
0

Українцям на неділю обіцяють грози, град та шквали.

Спека в Україні ослабне / фото УНІАН
Спека в Україні ослабне / фото УНІАН

У неділю, 23 липня, вночі у центральних та південних, вдень у західних та східних областях місцями очікуються грози. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Два міста на заході України накрила потужна злива (фоторепортаж, відео)

Синоптики попереджають, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.

фото meteo.gov.ua
фото meteo.gov.ua
фото meteo.gov.ua
фото meteo.gov.ua

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 23 липня опади очікуються на заході та сході, крім того, спаде спека. "Завтра грози дійдуть до сходу і там трохи залишаться, а на захід прийдуть нові грозові дощі", - обіцяє вона.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

"У неділю на заході та півночі спеку попустить до +24+27 градусів. Решта території України ще попече сонцем та температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у повідомленні синоптика.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин