Південь України накриє шалена спека, на решті території - "літня благодать" - синоптик
Південь України накриє спека до +34°, також там вночі очікуються грози.
На півдні України у понеділок, 23 липня, очікується +28+32°, місцями - до +34°. На решті території - "літня благодать", +24+27°, прогнозує синоптик Наталка Діденко.
"Більшість наших областей перебуватимуть серед високого атмосферного тиску, ясного неба та сухого повітря", - йдеться у її повідомленні у Facebook.
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Крім того, у понеділок з Польщі підтягнуться дощові хмари, тому завтра у західних областях України, на Житомирщині та Вінниччині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, ймовірне шквалисте посилення вітру.
"Найближчої ночі та вранці в понеділок окремі дощі з грозами можливі також в Одеській області, на узбережжі Миколаївщини та Херсонщини і в Криму. Але вдень там вже - сухо", - прогнозує Діденко.
У Києві протягом дня 24 липня очікується +26+27°.
Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 23 липня, вдень у західних та східних областях України місцями очікуються грози. Синоптики попередили, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°