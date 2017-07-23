Південь України накриє шалена спека, на решті території - "літня благодать" - синоптик

Південь України накриє спека до +34°, також там вночі очікуються грози.

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На півдні України у понеділок, 23 липня, очікується +28+32°, місцями - до +34°. На решті території - "літня благодать", +24+27°, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

"Більшість наших областей перебуватимуть серед високого атмосферного тиску, ясного неба та сухого повітря", - йдеться у її повідомленні у Facebook.

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Крім того, у понеділок з Польщі підтягнуться дощові хмари, тому завтра у західних областях України, на Житомирщині та Вінниччині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, ймовірне шквалисте посилення вітру.

"Найближчої ночі та вранці в понеділок окремі дощі з грозами можливі також в Одеській області, на узбережжі Миколаївщини та Херсонщини і в Криму. Але вдень там вже - сухо", - прогнозує Діденко.

У Києві протягом дня 24 липня очікується +26+27°.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 23 липня, вдень у західних та східних областях України місцями очікуються грози. Синоптики попередили, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.