ДСНС попередила про грози та шквали 24 липня на заході України

16:33, 23 липня 2017
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24 липня у більшості західних областей грози, вдень місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Грози та шквали очікуються на території більшості західних областей / фото УНІАН
Грози та шквали очікуються на території більшості західних областей / фото УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози та шквали у понеділок, 24 липня, на території більшості західних областей.

Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

«24 липня у більшості західних областей грози, вдень місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 23 липня, вдень у західних та східних областях України місцями очікуються грози. Синоптики попередили, що окремі райони накриють град та шквали 15-20 м/с.

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