На Закарпатті сильні зливи призвели до значного підняття рівнів води в річках

23:12, 23 липня 2017
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Перед цим синоптики попереджали про сильні дощі та зливи в Карпатах і на Закарпатті.

Рівень води в річках Закарпаття піднявся / фото УНІАН
Рівень води в річках Закарпаття піднявся / фото УНІАН

У Закарпатській області сьогодні пройшли сильні зливові дощі, які призвели до значного підняття рівнів води в річках регіону.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 16:00 23 липня у верхів'ях Латориці пройшли сильні зливові дощі, рівень в смт Нижні Ворота зріс на 1.0 - 1.5 м, вода доходить до корінних берегів, несе дерева, кущі», - йдеться в повідомленні.

Перед цим синоптики попереджали про сильні дощі та зливи в Карпатах і на Закарпатті в неділю.

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