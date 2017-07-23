На Закарпатті сильні зливи призвели до значного підняття рівнів води в річках
Перед цим синоптики попереджали про сильні дощі та зливи в Карпатах і на Закарпатті.
У Закарпатській області сьогодні пройшли сильні зливові дощі, які призвели до значного підняття рівнів води в річках регіону.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 16:00 23 липня у верхів'ях Латориці пройшли сильні зливові дощі, рівень в смт Нижні Ворота зріс на 1.0 - 1.5 м, вода доходить до корінних берегів, несе дерева, кущі», - йдеться в повідомленні.
Перед цим синоптики попереджали про сильні дощі та зливи в Карпатах і на Закарпатті в неділю.
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