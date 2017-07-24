Польщу атакували буревії: повалені дерева та підтоплені будинки (відео)
За прогнозами польських метеорологів, складні погодні метеоумови збережуться у Польщі на початку тижня.
Польщу атакували сильні буревії, в результаті яких повалено чимало дерев та підтоплено велику кількість будинків.
Про це заявив речник голови пожежної служби Польщі Павел Фронтчак, повідомляє ТСН з посиланням на TVN24.
"Загалом, рятувальники виїжджали на виклики 619 разів, 363 з яких пов'язані з інтенсивним дощем, а 256 - з вітром",- заявив Фронтчак.
Аномальне літо-2017: метеорологи пояснили, чому в Україні та світі вирують потужні зливи та смерчі (відео)
Найскладніша ситуація з точки зору підтоплень спостерігалася в Любуському і Великопольському воєводствах заходу Польщі та Куявсько-поморському воєводстві.
Натомість, найбільше викликів, пов'язаних з поваленими деревами спостерігалося в Сілезькому, Нижньосілезькому та Опольському воєводствах. На щастя, в результаті атаки стихії немає постраждалих.
За прогнозами польських метеорологів, складні погодні метеоумови збережуться у Польщі на початку тижня.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°