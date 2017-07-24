Польщу атакували буревії: повалені дерева та підтоплені будинки (відео)

03:37, 24 липня 2017
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За прогнозами польських метеорологів, складні погодні метеоумови збережуться у Польщі на початку тижня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Польщу атакували сильні буревії, в результаті яких повалено чимало дерев та підтоплено велику кількість будинків.

Про це заявив речник голови пожежної служби Польщі Павел Фронтчак, повідомляє ТСН з посиланням на TVN24.

"Загалом, рятувальники виїжджали на виклики 619 разів, 363 з яких пов'язані з інтенсивним дощем, а 256 - з вітром",- заявив Фронтчак. 

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Найскладніша ситуація з точки зору підтоплень спостерігалася в Любуському і Великопольському воєводствах заходу Польщі та Куявсько-поморському воєводстві.

Натомість, найбільше викликів, пов'язаних з поваленими деревами спостерігалося в Сілезькому, Нижньосілезькому та Опольському воєводствах. На щастя, в результаті атаки стихії немає постраждалих.

За прогнозами польських метеорологів, складні погодні метеоумови збережуться у Польщі на початку тижня.

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