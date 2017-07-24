Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +32°.

В Україні місцями очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ. Температура до +32°.

На заході України в понеділок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +29°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +29°.

Прогноз на 24 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.

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