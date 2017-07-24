Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

08:01, 24 липня 2017
3955
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +32°.

В Україні місцями очікуються грози / УНІАН
В Україні місцями очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ. Температура до +32°.

На заході України в понеділок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +29°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +29°.

Прогноз на 24 липня / УНІАН
Прогноз на 24 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин