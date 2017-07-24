У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°

08:30, 24 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 липня, у столиці без опадів, вдень до +29°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

ДСНС попередила про грози та шквали 24 липня на заході України

Сонце в столиці зійшло у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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