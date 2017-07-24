Рятувальники попереджають про грози та сильний вітер в окремих регіонах України

У понеділок, 24 липня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

В Україні очікуються грози та сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 24 липня у більшості західних, місцями Вінницькій та Житомирській областях грози, в західних місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 24 липня в Україні місцями пройдуть дощі, місцями до +32°. Зокрема, на заході України в понеділок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +28°.