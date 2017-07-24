Після землетрусу в Туреччині більше 350 осіб звернулися за медичною допомогою

10:32, 24 липня 2017
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Не менш 358 людкей звернулися за допомогою до лікарень у Туреччині після землетрусу в Егейському морі.

Наслідки землетрусу в Туреччині / Reuters
Наслідки землетрусу в Туреччині / Reuters

Потужний землетрус стався вночі 21 липня. Епіцентр землетрусу знаходився в 10 км від турецького Бодрума і в 16 км від грецького острова Кос.

В Індонезії стався землетрус

"За медичною допомогою після землетрусу звернулися 358 осіб, 272 постраждалих були доставлені до медустанов на каретах швидкої допомоги. Зараз не менше 25 осіб перебувають на лікуванні в лікарнях, у трьох діагностовані переломи хребта. Багато людей отримали переломи ніг", - цитує ТАСС міністра охорони здоров'я Туреччини Ахмета Демірджана.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.

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