У Шанхаї встановилася найспекотніша погода за 145 років

11:26, 24 липня 2017
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У Шанхаї (Китай) була зафіксована температура 40,9° Цельсія вище нуля.

У Шанхаї встановилася небувала спека / Xinhua
У Шанхаї встановилася небувала спека / Xinhua

Це найвища температура повітря в місті за останні 145 років метеорологічних спостережень, передає Xinhua.

У Мексиці шестеро осіб загинули через спеку

21 липня в Шанхаї вперше було оголошено "червоне" попередження у зв'язку з високою температурою повітря.

Минулого разу подібні рекордні значення спостерігалися в 2013 році, коли температура досягла 40,8 градуси Цельсія. За прогнозами метеорологів, така спека збережеться в Шанхаї до кінця липня.

Нагадаємо, не менше шести осіб загинули в мексиканському штаті Сонора через спеку.

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