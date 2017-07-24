У Шанхаї встановилася найспекотніша погода за 145 років

У Шанхаї (Китай) була зафіксована температура 40,9° Цельсія вище нуля.

У Шанхаї встановилася небувала спека / Xinhua

Це найвища температура повітря в місті за останні 145 років метеорологічних спостережень, передає Xinhua.

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21 липня в Шанхаї вперше було оголошено "червоне" попередження у зв'язку з високою температурою повітря.

Минулого разу подібні рекордні значення спостерігалися в 2013 році, коли температура досягла 40,8 градуси Цельсія. За прогнозами метеорологів, така спека збережеться в Шанхаї до кінця липня.

Нагадаємо, не менше шести осіб загинули в мексиканському штаті Сонора через спеку.