Погода на тиждень: в Україні встановиться пекельна спека, яку на вихідних змінить невелике похолодання (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, практично протягом усього тижня в Україні буде спекотно, невелике похолодання очікується ближче до вихідних.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. Найбільш спекотна погода буде на півдні - до +32°. На сході і в центрі стовпчик термометра підніметься до +29°, на півночі до +28°. На заході обіцяють +28°.
У вівторок, 25 липня, в Україні практично без опадів. Вдень на півдні до +33°, в інших регіонах України +26°...+32°.
У середу, 26 липня, місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні до +34°.
У четвер в Україні практично без опадів. Вночі по країні +13°...+22°, вдень на півдні до +36°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На сході спека до +37°, в інших регіонах - +21°...+34°.
29 і 30 липня практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській області - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +23°...+32°. У неділю вночі на заході до +14°, вдень в Україні +23°...+30°.
Народний прогноз
24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ. 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла над лісом туман — до дощу.
Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — на дощову осінь.
27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів. 28 липня — Володимира Великого, рівноапостольного князя. За народним календарем цей день вважається серединою літа.
29 липня — Афиногена священномученика. Сьогодні літо переступило спекотний поріг. Спекотні дні минають, ночі стають холоднішими, птахи замовкають. 30 липня - Маринин день. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°