Погода на тиждень: в Україні встановиться пекельна спека, яку на вихідних змінить невелике похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, практично протягом усього тижня в Україні буде спекотно, невелике похолодання очікується ближче до вихідних.

Цього тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. Найбільш спекотна погода буде на півдні - до +32°. На сході і в центрі стовпчик термометра підніметься до +29°, на півночі до +28°. На заході обіцяють +28°.

Прогноз на 24 липня / УНІАН

У вівторок, 25 липня, в Україні практично без опадів. Вдень на півдні до +33°, в інших регіонах України +26°...+32°.

Прогноз на 25 липня / УНІАН

У середу, 26 липня, місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні до +34°.

Прогноз на 26 липня / УНІАН

У четвер в Україні практично без опадів. Вночі по країні +13°...+22°, вдень на півдні до +36°.

Прогноз на 27 липня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На сході спека до +37°, в інших регіонах - +21°...+34°.

Прогноз на 28 липня / УНІАН

29 і 30 липня практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській області - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +23°...+32°. У неділю вночі на заході до +14°, вдень в Україні +23°...+30°.

Прогноз на 29 липня / УНІАН

Народний прогноз

24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ. 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла над лісом туман — до дощу.

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26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — на дощову осінь.

27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів. 28 липня — Володимира Великого, рівноапостольного князя. За народним календарем цей день вважається серединою літа.

29 липня — Афиногена священномученика. Сьогодні літо переступило спекотний поріг. Спекотні дні минають, ночі стають холоднішими, птахи замовкають. 30 липня - Маринин день. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці.

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