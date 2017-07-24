Київське літо встановило перший температурний рекорд

12:39, 24 липня 2017
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22 липня 2017 року жителі Києва пережили найтеплішу ніч за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.

Київське літо б'є рекорди / focus.ua
Київське літо б'є рекорди / focus.ua

Температура вночі у Києві не опустилась нижче +22,7°, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°

Попередній рекорд для цієї дати, який було установлено у 2001 році, перевищено на 0,2°.

Зазначається, що це перший температурний рекорд цьогорічного липня, який відзначається різким підвищенням температури.

Нагадаємо, практично протягом усього тижня в Україні буде спекотно, невелике похолодання очікується ближче до вихідних.

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