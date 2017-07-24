На Івано-Франківщині від удару блискавки загинув турист із Харкова

23 липня біля села Бистрець в Івано-Франківській області загинула людина.

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Жертвою виявився 48-річний мешканець Харкова, який з товаришем знаходився на відпочинку, повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

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Гірські рятувальники знесли тіло загиблого з Кострича (гора) та передали працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, під час робіт на полі біля села Кузьмина Гребля в Черкаській області розряд блискавки влучив у сім'ю з трьох осіб. У результаті події чоловік і молода жінка загинули на місці, юнак загинув у лікарні.