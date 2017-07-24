На Івано-Франківщині від удару блискавки загинув турист із Харкова

13:15, 24 липня 2017
968
0

23 липня біля села Бистрець в Івано-Франківській області загинула людина.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвою виявився 48-річний мешканець Харкова, який з товаришем  знаходився на відпочинку, повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

У Тернополі помітили кульову блискавку (фото)

Гірські рятувальники знесли тіло загиблого з Кострича (гора) та передали працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, під час робіт на полі біля села Кузьмина Гребля в Черкаській області розряд блискавки влучив у сім'ю з трьох осіб. У результаті події чоловік і молода жінка загинули на місці, юнак загинув у лікарні.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин