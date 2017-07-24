У Херсонській області горіло 10 га лісу

14:29, 24 липня 2017
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У неділю, 22 липня, в Олешківському районі на території Костогризівського лісництва у Херсонській області сталася природна пожежа.

На Херсонщині виникла лісова пожежа / ДСНС
На Херсонщині виникла лісова пожежа / ДСНС

Площа пожежі склала близько 10 га, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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До ліквідації пожежі було залучено 91 чоловік особового складу та 26 одиниць техніки. Залучався гелікоптер Мі-8 Міноборони України.

О 21:00 22 липня пожежа була локалізована. Пізніше загорання лісової підстілки та хвойного лісу на території Костогризівського лісництва було ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Нагадаємо, 17 липня на території Новокаховського лісництва виникла пожежа лісових насаджень на площі 2 га.

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