Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

15:45, 24 липня 2017
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Сьогодні, 24 липня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС
Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Миколаївська область страждає від природних пожеж

Так, 24 липня у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, більшості районів Дніпропетровської, Вінницької областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України, крім більшості західних областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна пожежна небезпека.

24 липня по Києву та Київській області, крім східних районів та району Чорнобиля, висока пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 22 липня в Олешківському районі на території Костогризівського лісництва у Херсонській області сталася природна пожежа.

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