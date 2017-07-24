Завтра в Україні збережеться спекотна погода, на заході пройдуть грозові дощі (відеопрогноз)

16:30, 24 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

На заході України пройдуть грози / УНІАН
На заході України пройдуть грози / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +33°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +30°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +32°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла над лісом туман — до дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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