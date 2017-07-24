У Києві завтра без опадів, вдень температура до +32°

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +29°. Вітер південний і південно-східний, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:15, а зайде о 20:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

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