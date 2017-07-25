В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

08:05, 25 липня 2017
2194
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до + 32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до + 33°.

На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Днем до + 30°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до + 32°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до + 31°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН
Прогноз на 25 июля / УНИАН

Згідно з народним прогнозом, 25 липня - на Прокла. На святого Прокла - великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман - до дощу.

Детальніше про погоду в вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин