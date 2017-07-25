Сьогодні в Києві без опадів, вдень до + 32°

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня у столиці без опадів, вдень до + 32°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень + 32°, ввечері - до + 28°. Вітер південно-східний, до 5.4 м / с.

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Сонце в столиці зійшло о 05:15, а зайде о 20:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

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