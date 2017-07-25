У восьми областях України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 25 липня, у восьми областях очікується погіршення погодних умов.

В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

Так, протягом 25 липня в Рівненській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій області сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-22 м/с. У Карпатах очікується дуже сильний дощ.

Нагадаємо, практично протягом усього тижня в Україні буде спекотно, невелике похолодання очікується ближче до вихідних.