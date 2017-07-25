Біля берегів Мексики сформувався ураган "Хілларі"

Біля берегів Мексики в Тихому океані сформувався ураган "Хілларі".

Біля берегів Мексики сформувався ураган / Strange sounds

Ураган рухається зі швидкістю 13 кілометрів на годину вздовж узбережжя, передає "РИА Новости" з посиланням на національний центр попередження ураганів США.

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"Хілларі" набрав силу урагану першої категорії, швидкість вітру усередині нього досягає 120 кілометрів на годину. Очікується, що 25 липня ураган посилиться і почне віддалятися від узбережжя Мексики у бік відкритого океану.

Нагадаємо, у результаті бурі і лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.