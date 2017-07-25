На Закарпатті через негоду знеструмлено більше 30 населених пунктів

11:24, 25 липня 2017
793
0

Через негоду у Закарпатській області повністю знеструмлено 30 населених пунктів, ще 8 – частково.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС
Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Сильні пориви вітру та опади, які пройшлися територією Закарпаття, завдали збитків регіону у вигляді повалених дерев, потрощених автомобілів та знеструмлених населених пунктів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

Станом на 07:00 25 липня в області відключеними від електропостачання залишалися 8 населених пунктів частково та 30 повністю.

Крім того, у ніч з 24 на 25 липня сильні пориви вітру спричинили падіння дерев, у двох випадках вони потрощили транспортні засоби. У всіх випадках обійшлося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, 25 липня у восьми областях очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин