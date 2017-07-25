На Закарпатті через негоду знеструмлено більше 30 населених пунктів

Через негоду у Закарпатській області повністю знеструмлено 30 населених пунктів, ще 8 – частково.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Сильні пориви вітру та опади, які пройшлися територією Закарпаття, завдали збитків регіону у вигляді повалених дерев, потрощених автомобілів та знеструмлених населених пунктів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Станом на 07:00 25 липня в області відключеними від електропостачання залишалися 8 населених пунктів частково та 30 повністю.

Крім того, у ніч з 24 на 25 липня сильні пориви вітру спричинили падіння дерев, у двох випадках вони потрощили транспортні засоби. У всіх випадках обійшлося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, 25 липня у восьми областях очікується погіршення погодних умов.