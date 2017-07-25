У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)

У центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.

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Найбільше займання сталося в комуні Серта в окрузі Каштелу-Бранку, де у гасінні вогню брали участь 800 рятувальників, а також місцеві жителі, повідомляє Euronews.

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Також в окрузі Коїмбра загорівся евкаліптовий ліс. Туди прибули 600 рятувальників. В окрузі Порталегрі лісова пожежа наблизився до двох населених пунктах.

У червні в результаті великої лісової пожежі в Португалії 64 людини загинули, ще понад 200 постраждали, вогонь знищив 30 тисяч га лісу.