У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)

12:33, 25 липня 2017
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У центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Найбільше займання сталося в комуні Серта в окрузі Каштелу-Бранку, де у гасінні вогню брали участь 800 рятувальників, а також місцеві жителі, повідомляє Euronews.

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Також в окрузі Коїмбра загорівся евкаліптовий ліс. Туди прибули 600 рятувальників. В окрузі Порталегрі лісова пожежа наблизився до двох населених пунктах.

У червні в результаті великої лісової пожежі в Португалії 64 людини загинули, ще понад 200 постраждали, вогонь знищив 30 тисяч га лісу.

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