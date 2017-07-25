На річках західної України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС

Протягом 25-26 липня на заході України очікуються підйоми рівнів води на річках.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, 25 та 26 липня на річках Закарпаття, річках басейнів Сяну, Дністра в межах Львівської, Івано-Франківської областей, очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м; на окремих ділянках річок та в нижнiх течiях приток Тиси до 2,0 м, можливий вихiд води на заплаву.

При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, у гірських районах існує загроза утворення селевих потоків.

Нагадаємо, через негоду у Закарпатській області повністю знеструмлено 30 населених пунктів, ще 8 – частково.