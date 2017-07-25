Індія постраждала від потужних повеней

Потужні повені накрили багато регіонів Індії.

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Сильні зливи, що викликали повені, пройшли на північному сході Індії в штатах Ассам, Оріса, Західний Бенгал і на заході країни в штаті Гуджарат, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Найбільше постраждав штат Ассам, де загинули 76 людей. Місцевий уряд організував 38 пунктів тимчасового розміщення людей, які прийняли вже понад 8 тис. осіб.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.