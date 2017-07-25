Індія постраждала від потужних повеней

14:30, 25 липня 2017
797
0

Потужні повені накрили багато регіонів Індії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сильні зливи, що викликали повені, пройшли на північному сході Індії в штатах Ассам, Оріса, Західний Бенгал і на заході країни в штаті Гуджарат, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Нігері жертвами повені стали 23 людини

Найбільше постраждав штат Ассам, де загинули 76 людей. Місцевий уряд організував 38 пунктів тимчасового розміщення людей, які прийняли вже понад 8 тис. осіб.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин