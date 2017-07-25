Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

15:23, 25 липня 2017
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До кінця липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС
Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 25-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 25-27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської, 25 липня Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей висока (4 класу), місцями надзвичайна пожежна небезпека.

26-27 липня у південних та західних районах Київської області пожежна небезпека 5 класу. По Києву 25-26 липня висока, 27 липня надзвичайна пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 25-26 липня на заході України очікуються підйоми рівнів води на річках.

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