Південний схід Франції охопили лісові пожежі (фоторепортаж)

Через суху і вітряну погоду на південному сході Франції почалися лісові пожежі.

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Лісові масиви поблизу Ніцци, Сен-Тропе, а також острів Корсика охоплені вогнем. Загальна площа пожежі досягла 3000 га, повідомляє RFI.

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У місті Карро через пожежі евакуйовано місцеве населення. З вогнем борються близько 2000 солдатів і рятувальників. Франція вже звернулася до Євросоюзу з проханням надати два літака Canadair.

Лісові пожежі почалися 24 липня. 15 поліцейських і чотири співробітники пожежних служб отримали поранення. Найскладніша ситуація в департаменті Вар, де вже другий день дме сильний вітер, ускладнюючи роботу рятувальників.

Нагадаємо,ув центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.