Завтра Україну накриють грозові дощі, на заході трохи похолодає (відеопрогноз)

16:30, 25 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

В Україні очікуються грози/ УНІАН
В Україні очікуються грози/ УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями дощ з грозою. Температура до +33°.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях місцями очікуються грози. Температура до +31°. У центрі України очікуються дощі з грозами, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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