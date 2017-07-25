Завтра Україну накриють грозові дощі, на заході трохи похолодає (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

В Україні очікуються грози/ УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями дощ з грозою. Температура до +33°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях місцями очікуються грози. Температура до +31°. У центрі України очікуються дощі з грозами, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.

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